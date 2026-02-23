"Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara": El testimonio clave de Gyvens que revelaría sicariato de empresario

23 feb. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, entregó un testimonio clave ante la Fiscalía en el marco de una investigación por sicariato, relacionada con el homicidio de un empresario en la comuna de Quinta Normal.

La víctima fue identificada como Jaime Solanes, un hombre de 72 años, quien fue baleado cuando llegaba a su empresa de plásticos en marzo de 2025, en un hecho que desde un inicio fue investigado como homicidio por encargo.

El cantante está siendo formalizado en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago por haber actuado, supuestamente, como nexo para contratar al autor material del crimen. También está imputado el cuñado de Solanes, Miguel Ángel Cerda, quien sería el autor intelectual.

"Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara"

De acuerdo a la declaración de Gyvens, consignada por La Tercera, el conflicto habría surgido por disputas relacionadas con la herencia del padre de Jaime y Dolores Solanes. Esta última es la esposa de Cerda y ambos son los exsuegros del cantante haitiano.

A raíz de este conflicto, que enemistó a ambas familias, es que Cerda habría planificado el crimen de su cuñado. Laguerre, en tanto, habría sido el intermediario en la contratación del sicario que finalmente ejecutó el homicidio.

Según el relato, Gyvens le presentó a Víctor, un hombre que oficiaba como su guardaespaldas, a su exsuegro. En una de las reuniones, "Miguel Ángel le dijo que si al sujeto (Jaime) hay que dispararle, se le dispara, lo dijo en estos términos: 'Si hay que pegarle, hay que pegarle'", contó.

De acuerdo al citado medio, Víctor habría buscado a otra persona, identificada solo como "El Causa", para ejecutar el homicidio, según su versión, ya que "se dio cuenta de que lo que quería Miguel Ángel no era pegarle un susto, sino que matarlo".

Luego, el exintegrante de Reggaeton Boys detalló que, tras el crimen, conversó con uno de los involucrados, quien le confirmó que las personas que efectuaron el encargo habrían recibido entre 5 y 8 millones de pesos por su participación.

La audiencia de formalización continuará este martes a partir de las 14.00 horas. La Fiscalía está solicitando medidas cautelares como prisión preventiva para los imputados.