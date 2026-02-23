"Always on my mind": El hit con el que Pet Shop Boys hizo cantar y bailar al Monstruo en Viña 2026

23 feb. 2026 - 22:57 hrs.

Pet Shop Boys fue el encargado de abrir la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, y lo hizo a lo grande, con una escenografía que no se había visto antes en la Quinta Vergara.

El dúo de synthpop británico desplegó un repertorio de sus más grandes éxitos y se ganó la ovación del Monstruo, aunque hubo un tema que concentró todos los aplausos.

"Always on My Mind"

Se trata de "Always on My Mind", con la que Neil Tennant y Chris Lowe hicieron cantar y bailar a los asistentes, que quedaron deslumbrados con la puesta en escena.

El hit fue grabado por Pet Shop Boys en 1987, aunque no es una composición propia: fue escrita por Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James, y grabada originalmente por Brenda Lee en 1972. La versión más célebre antes de la del dúo británico fue la de Elvis Presley, también de 1972, seguida por la de Willie Nelson en 1982. La interpretación synthpop de Pet Shop Boys fue, con todo, un fenómeno musical que les valió el Brit Award al Mejor Sencillo en 1988.

