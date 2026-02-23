Reportan tormentas eléctricas e inundaciones en la zona norte del país
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Anegamientos repentinos en sectores poblados de las regiones de Antofagasta y Atacama se reportan desde horas de la tarde de este lunes 23 de febrero. Las inundaciones siguen a las fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas registradas en las zonas de precordillera y cordillera.
En consideración con información recogida por Senapred desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la entidad declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Antofagasta y Alerta Amarilla para la comuna de Diego de Almagro en la región de Atacama.
Los alertamientos consideran la activación de quebradas a raíz de las fuertes lluvias desatadas durante la tarde de este lunes, cuyos efectos podrían incluso verse reflejados en zonas más bajas.
Al respecto, el organismo agregó que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) va desde moderada hasta alta en las zonas de precordillera y cordillera en ambas regiones.
En horas de la noche de este lunes, vecinos de sectores afectados reportaron inundaciones a raíz de las fuertes precipitaciones. Esto, principalmente, en la provincia del Loa, en la región de Atacama, donde incluso habría puntos poblados aislados producto de anegamientos.
💦 Activación de quebradas dan inundaciones repentinas en zonas interiores región de Atacama 23.02.26— Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) February 23, 2026
Mayor afectación, por el ahora, entre Copiapó e Inca de Oro.
Esto podría causar más inconvenientes en zonas bajas en dónde no llueve.
También llueve interior de Antofagasta. pic.twitter.com/XtScT6FaDo