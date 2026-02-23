Rodrigo Villegas contó ritual en la previa de Viña 2026: "A mi niño interno que se quede jugando porque el papá sale a trabajar"
A horas de su presentación en el Festival de Viña 2026, el humorista Rodrigo Villegas conversó en exclusiva con Mega y reveló los detalles de un curioso ritual que practica antes de subir a escena.
El encargado de hacer reir en la segunda jornada del certame, que llega por tercera vez a la Quinta Vergara, se mostró ansioso pero con "muchas ganas de subir al escenario", tras lo que describió como una larga espera.
Villegas llegó acompañado por su familia y su equipo hasta las inmediaciones del festival, donde la periodista Lorena Ramírez le preguntó por sus rutinas previas al show. Su respuesta sorprendió.
El ritual de Rodrigo Villegas antes de Viña 2026
"Estar relajado, decirle a mi niño interno que se quede jugando y salir el papá trabajando, ese es como mi ritual más psicológico. Yo llego ahora al camarín, me siento un ratito y trato de no darle tiempo al futuro, sino que vivir el aquí y el ahora", reveló el comediante.
Agregó que este ejercicio lo ayuda a meditar antes de salir a escena, especialmente en la Quinta Vergara: "Hay harto de poder controlar la mente, porque las emociones son bastante potentes, entonces trato de meterme en el escenario presente".
Antes de despedirse, Villegas saludó a quienes siguen la transmisión por YouTube y agradeció su apoyo: "Muchas gracias, disfrútelo". El comediante se presentará esta noche en Viña 2026 tras la actuación de Pet Shop Boys.
