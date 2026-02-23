"Mi corazón está lleno de amor": Matteo Bocelli reacciona a su show en la primera noche del Festival de Viña

23 feb. 2026 - 21:03 hrs.

Matteo Bocelli fue el encargado de cerrar la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026. El artista italiano puso el toque romántico a la jornada y se llevó las Gaviotas de Plata y Oro.

Tras la actuación de Stefan Kramer, el hijo de Andrea Bocelli debutó en la Quinta Vergara como solista ante un público que lo esperó hasta altas horas de la noche, coreando sus canciones y despidiéndolo con una ovación.

¿Qué dijo Bocelli?

En el backstage de la señal digital de Mega, el músico reapareció en la segunda noche del festival acompañado por la soprano chilena Verónica Villarroel y la Miss Universo Fátima Bosch.

En conversación con la periodista Lorena Ramírez, Bocelli reflexionó sobre su presentación, marcada por el romanticismo: "Muy libre de mente hoy", adelantó. Y añadió: "Mi corazón está lleno de amor, de apoyo y del afecto que el público me ha dado, y eso es lo que cuenta más".

