"Superlunes con cielo gris": Sistema frontal se acerca a la zona central y podría afectar a Santiago

24 feb. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, anunció que marzo podría comenzar con nubosidad en la Región Metropolitana, como consecuencia de dos sistemas frontales que se aproximan a la zona sur y centro-sur de Chile.

El comunicador explicó que el primer sistema frontal "llega el viernes al sur del país con harta lluvia, especialmente en la región de Los Lagos. El sábado podría alcanzar la provincia de Arauco, en el sur de la región de Biobío, y eso nos ayudaría a refrescar un poquitito Santiago".

"Podría ser un superlunes con cielo gris, con bancos de neblina, de niebla, en la capital"

El segundo sistema frontal, en tanto, "es el del domingo al lunes. Durante el lunes podría alcanzar débilmente sectores de la región de Ñuble, región del Maule, ya cuando vaya terminando. ¿Y eso qué hará? impulsará la típica nubosidad que ha entumido a la gente en Viña del Mar, en Valparaíso", dijo.

Sepúlveda indicó que este sistema frontal "haría que el lunes 2 de marzo ingrese nubosidad hacia Santiago, entonces podría ser un ,superlunes con cielo gris, con bancos de neblina, de niebla, en la capital, abriéndose al sol en la tarde, pero bajando la temperatura a unos 28°C".

"Podría ser un inicio de marzo fresco y con un amanecer gris. Tal vez podríamos tener neblina o garúa en la mañana, pero de lluvia para Santiago, nada a la vista, y para la región de Valparaíso tampoco", zanjó.

Todo sobre El Tiempo