"Esta noche la veo más complicada": Esto dice la numerología de Kenita Larraín sobre el show de Esteban Düch en Viña

Tras anticipar el éxito de Stefan Kramer y Rodrigo Villegas, Kenita Larraín volvió a entregar su pronóstico para la tercera noche del Festival de Viña, según lo que dice la numerología.

Esta vez, la exmodelo analizó lo que será la presentación este martes de Esteban Düch, comediante venezolano que se presenta por primera vez en la Quinta Vergara.

"E sta noche la veo más complicada"

Según comentó la numeróloga: "A mí me encanta que el Festival de Viña del Mar le abra la puerta a los humoristas extranjeros, pero esta noche la veo más complicada".

De acuerdo al día de nacimiento de Düch, su número arroja el número 5, "es decir, él está regido por Mercurio, que es el planeta de la comunicación", dijo Kenita.

En función de ello, la experta le recomendó utilizar el color azul durante su presentación, "que te ayuda a comunicar mejor, a entregar mejor el mensaje. Tiene que apoyarse en algunos tips para que le vaya bien, porque no está en un ciclo tan beneficioso para subirse a un escenario tan grande como la Quinta Vergara".

La advertencia de Kenita

De paso, la numeróloga calculó que en el horizonte del comediante también aparece el número 13, que si bien no se debe asociar a la mala suerte, "si manejas mal la energía, puede ser nefasto y podría haber resultados complejos".

"Por ejemplo, si él se enoja, se va a pique, tiene que tener mucho cuidado porque este número tiene una tendencia a que se enoje. Entonces, si él empieza su rutina y siente que no se están riendo o que el público no está conectando como él esperaba, se puede empezar a enojar e insegurizar. Eso lo puede llevar a que el resultado no sea tan favorable", cerró.

