Yandel explica en "Only Viña" su separación con Wisin y el inicio de su carrera como solista

25 feb. 2026 - 19:29 hrs.

Yandel Sinfónico es uno de los platos fuertes del Festival de Viña del Mar 2026. El artista puertorriqueño, con una vasta trayectoria en la música, se presentará este jueves en la cuarta noche del certamen.

En el programa "Only Viña" de Mega, Yandel explicó cómo ocurrió su separación con Wisin, con quien formó un exitoso dúo en sus inicios en el reggaeton, descartando que estén enojados o distanciados.

¿Qué dijo Yandel?

"Llevábamos 20 y tantos años trabajando y yo sentía que hicimos todo y quería hacer algo diferente, mi propia compañía y que el dinero llegara a mi cuenta, no a otras personas", comenzó diciendo.

Dicho esto, recalcó que "decidí tomar mi carrera como solista y llevo como 15 años. Siento que he vivido la historia dos veces".

En ese instante, el comediante y panelista del programa, Jorge Alís, le consultó si se peleó con Wisin, a lo que el cantante aseguró que "no, nunca. Nosotros somos familia".

