SAG eleva alerta sanitaria y refuerza vigilancia por casos de gripe aviar en Argentina y Uruguay

25 feb. 2026 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) elevó su nivel de alerta sanitaria y reforzó las acciones de vigilancia en todo el país, luego de que Argentina, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), confirmara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un plantel de postura comercial ubicado en Ranchos, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, las autoridades de Uruguay, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, notificaron la detección de un ave silvestre portadora de la enfermedad.

Importaciones de Argentina están suspendidas

El SAG recordó que las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina se mantienen suspendidas desde agosto del año pasado, cuando se detectó un caso de la enfermedad en esa misma provincia.

Asimismo, precisó que el proceso de reapertura del mercado trasandino para productos avícolas, que se desarrollaba en coordinación con el Senasa, quedó suspendido hasta que Argentina recupere su condición de país libre de influenza aviar.

El SAG llamó a los propietarios de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad y a notificar de inmediato al Servicio ante cualquier signo clínico compatible con la enfermedad o aumentos inusuales de mortalidad, destacando que la detección oportuna del virus es clave para evitar su propagación.

La entidad reafirmó su compromiso con la protección de la sanidad animal, subrayando que la colaboración del sector productivo y el cumplimiento estricto de las medidas preventivas son fundamentales para resguardar el estatus sanitario de Chile, que se mantiene libre de influenza aviar desde agosto de 2023.

