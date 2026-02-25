Bono PAD Vasectomía: ¿Cuánto paga el usuario?

25 feb. 2026 - 10:00 hrs.

La vasectomía es uno de los diagnósticos que cubre el Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico), destinado a los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus cargas familiares.

Es un paquete de prestaciones médicas a precio fijo, con asesoramiento y cobertura pre y postoperatoria, para realizar una intervención bilateral en el aparato reproductor masculino y practicar una esterilización quirúrgica con fines anticonceptivos.

Monto del copago con el Bono PAD para una vasectomía

Fonasa indica que el valor del bono para realizar una vasectomía tiene un costo total de $838.760, de los cuales $419.380 le corresponde cancelar al usuario como copago.

El ente gubernamental permite a la persona solicitar un préstamo médico para cubrir hasta el 85% del copago ($356.473), dejándolo pagar solo el 15% restante ($62.907) al momento de emitir el bono.

Cabe mencionar que se puede usar solo en una clínica u hospital con Pabellón de Cirugía Mayor, ya que requiere de una anestesia raquídea generalmente. Incluye un día en Observación o, si es necesario, en unidades médico-quirúrgico.

¿Cómo comprar un Bono PAD para realizar una vasectomía?

Una vez que el médico emite el certificado con el diagnóstico PAD, el paciente debe buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado y acudir a su oficina de recaudación, donde agendará la intervención y recibirá el programa médico.

Con el diagnóstico y el programa, debe dirigirse a una sucursal o ingresar a Mi Fonasa para pagar el monto antes de la intervención. Lo puede cancelar en efectivo, tarjeta o préstamo médico, y así obtener el bono que valida la atención.

El día fijado para la atención, debe entregar el Bono PAD en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento y hacer efectivo el beneficio.

