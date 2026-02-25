"Había": El mensaje de Yamila Reyna que refleja su estado tras el quiebre con Américo

25 feb. 2026 - 11:38 hrs.

A más de dos semanas de su quiebre con Américo, Yamila Reyna reapareció en redes sociales con un mensaje breve y directo.

La actriz compartió en Instagram la imagen de un portallaves de madera con la frase: “En esta casa hay amor del bueno”. Sobre la fotografía escribió una sola palabra: “Había”.

La publicación se difundió luego de varios días de silencio, en medio del término de la relación con el músico.

El episodio en Empedrado

La relación entre ambos llegó a su fin tras un incidente ocurrido después de una presentación en el Festival Oro Verde, en la comuna de Empedrado.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el músico habría tenido un comportamiento violento con la actriz y con otras personas en la cabaña donde se hospedaban.

Posteriormente, en una bomba de bencina cercana a Talca, él la habría empujado, tomado del cabello y quebrado su teléfono celular.

La denuncia y sus reflexiones

Tras esos hechos, la comediante presentó una denuncia por violencia física y psicológica en contra de quien fuera su pareja.

Con el paso de los días, Yamila Reyna comenzó a retomar su actividad en redes sociales, compartiendo reflexiones y mensajes que dan cuenta de su estado actual.

Su más reciente publicación, acompañada únicamente de la palabra “Había”, se suma a esa serie de expresiones personales tras el término de la relación.

