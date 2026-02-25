Incendio afecta a locales comerciales del Barrio Meiggs: Bomberos trabaja en la emergencia

25 feb. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afecta durante la tarde de este miércoles a locales ubicados en el Barrio Meiggs, histórico polo comercial de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado tras una explosión provocada por una fuga de gas en un inmueble ubicado en la intersección de calle Sazié con Bascuñán Guerrero.

Al menos una persona habría resultado lesionada, ya que se encontraba al interior del local donde se produjo la detonación.

Voluntarios trabajan en contener el fuego

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Santiago trabaja en la emergencia con voluntarios y máquinas de 16 compañías.

Si bien las llamas habrían sido controladas, aún permanecerían activas en el punto de origen del siniestro.

Desde Transporte Informa indicaron, a través de su cuenta en X, que existe restricción de tránsito en Sazié hacia el poniente, entre Unión Americana y Bascuñán Guerrero, por lo que llamaron a preferir vías alternativas.