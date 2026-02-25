Fiscalía investiga presunto hackeo a empresas chilenas denunciado por embajador de EEUU

25 feb. 2026 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal por un eventual hackeo a compañías de telecomunicaciones y a una constructora, que se habría producido desde el extranjero.

Según informa El Mercurio, el Gobierno recurrió a la Fiscalía luego de que Estados Unidos le advirtiera sobre una supuesta vulneración de seguridad hace un par de semanas.

Se trata de la denuncia que el embajador estadounidense, Brandon Judd, abordó en su polémica conferencia de prensa del lunes pasado, a propósito del proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.

En la instancia, señaló que "algunas semanas atrás, compartimos información específica con múltiples funcionarios de Gobierno de distintas agencias sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros".

Lo que se sabe de la investigación

La indagatoria, que hoy es dirigida por el fiscal regional Xavier Armendáriz y se tramita bajo estricta reserva, fue abierta recientemente. Se espera que las diligencias sean encargadas a una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), como Cibercrimen.

Se trata de una intervención, puntualizó Judd, que "estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas".

"Igual de preocupante, este actor maligno hackeó una prominente empresa chilena de la construcción, una empresa local que compite directamente con compañías extranjeras por proyectos en Chile", agregó en la conferencia.

Además de informar a la Fiscalía, el Gobierno también habría traspasado antecedentes a organismos gubernamentales —como la Agencia Nacional de Ciberseguridad— y al Estado Mayor Conjunto.