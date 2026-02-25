Logo Mega

Temblor afecta a la zona central: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,7 se registró durante la mañana de este miércoles en la región del Maule, cuando el reloj marcaba las 7:22 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Linares, a 74 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

