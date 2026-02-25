Tercera noche de Viña 2026: Así puedes volver a Jesse & Joy, Esteban Düch y Nmixx

25 feb. 2026 - 09:10 hrs.

Un verdadero éxito fue la tercera noche del Festival de Viña 2026. Jesse & Joy fue el encargado de dar inicio a la nueva jornada, cantando sus clásicos y convenciendo a un público que los condecoró con ambas gaviotas.

Después fue el turno del humor. Todas las miradas estaban puestas sobre Esteban Düch, venezolano que tenía el antecedente de lo acontecido el año pasado con su compatriota George Harris quien no tuvo una buena presentación. Sin embargo, Düch pudo tener una presentación exitosa, siendo también galardonado con ambos premios.

Finalmente, llegó lo más esperado por el público: Nmixx. Se trataba de la primera vez que un grupo de K-pop aterrizaba en el escenario más importante de nuestro país y lo hizo con un grupo entusiasta al cual no le importó que fuera de madrugada para corear sus éxitos.

Si te perdiste su show o simplemente quieres repetirlo, aquí te enseñamos cómo hacerlo a través de Mega Go, donde podrás revivir todas las presentaciones de todos los artistas y humoristas de Viña las veces que tú quieras.

