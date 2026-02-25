Tercera noche de Viña 2026: Así puedes volver a Jesse & Joy, Esteban Düch y Nmixx
- Por Lucas Figueroa
Un verdadero éxito fue la tercera noche del Festival de Viña 2026. Jesse & Joy fue el encargado de dar inicio a la nueva jornada, cantando sus clásicos y convenciendo a un público que los condecoró con ambas gaviotas.
Después fue el turno del humor. Todas las miradas estaban puestas sobre Esteban Düch, venezolano que tenía el antecedente de lo acontecido el año pasado con su compatriota George Harris quien no tuvo una buena presentación. Sin embargo, Düch pudo tener una presentación exitosa, siendo también galardonado con ambos premios.
Finalmente, llegó lo más esperado por el público: Nmixx. Se trataba de la primera vez que un grupo de K-pop aterrizaba en el escenario más importante de nuestro país y lo hizo con un grupo entusiasta al cual no le importó que fuera de madrugada para corear sus éxitos.Ir a la siguiente nota
Jesse & Joy
Si te perdiste su show o simplemente quieres repetirlo, aquí te enseñamos cómo hacerlo a través de Mega Go, donde podrás revivir todas las presentaciones de todos los artistas y humoristas de Viña las veces que tú quieras.
Debes ingresar a la App de Mega Go (haciendo click en este enlace).
Para poder ver el contenido festivalero debes tener una cuenta creada y ahí podrás seleccionar el show que quieres ver.
Esteban Düch
Para revivir lo que fue la presentación del humorista, solo tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).
Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show.
Nmixx
Para ver a Nmixx debes ir a MegaGo (ingresando a través de este enlace), deber tener una cuenta o registrarte para acceder a su presentación y la de todos los artistas del Festival.
Al estar en la App solo debes seleccionar la presentación que quieras ver y listo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Artistas para este miércoles en el Festival de Viña: Conoce la parrilla y los horarios para la cuarta noche del certamen
- "Es nuestra primera vez aquí": NMIXX se lució con un perfecto español sobre el escenario del Festival de Viña
- En coreano: El "Monstruo" cantó feliz cumpleaños a integrante de NMIXX en Viña 2026