Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Temblor se registra en zona del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 17:30 horas, un temblor de magnitud 3,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al sur de Patache, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 40 km.

Lo más visto de Nacional
Ir a la siguiente nota

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas