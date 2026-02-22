Temblor se registra en zona del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

22 feb. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 17:30 horas, un temblor de magnitud 3,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al sur de Patache, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 40 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

