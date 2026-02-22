Temblor se registra en zona del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 17:30 horas, un temblor de magnitud 3,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al sur de Patache, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 40 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
