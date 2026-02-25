Aumentan a 12 los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca

25 feb. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se confirmó un nuevo fallecido a causa de la explosión de un camión de gas, registrada el pasado jueves 19 de febrero en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana. De esta forma, la cifra total de víctimas fatales por la tragedia asciende a 12 personas.

Mediante un comunicado emitido a las 12:00 horas, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales informaron que "lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS".

"En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida", agregaron.

9 personas siguen hospitalizadas, 5 de ellas en riesgo vital

En la misma línea, desde la entidad dependiente del Ministerio de Salud indicaron que "9 personas permanecen hospitalizadas, tanto en la red pública como en la red privada".

"5 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que 4 pacientes se encuentran en cuidados intermedios", consignaron.

De los pacientes que continúan en tratamiento, 3 se encuentran en la Mutual de Seguridad; 3 en el Hospital del Trabajador de la ACHS; 2 en la Clínica Indisa; y uno en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, más conocido como la ex Posta Central, detallaron desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales.