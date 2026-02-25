Esteban Düch tras su show en Viña 2026: "Sí se puede ser extranjero y a la vez lograr una conexión bonita con este país"

25 feb. 2026 - 12:15 hrs.

Sin dudas que la tercera noche del Festival de Viña 2026 fue una jornada redonda para cada uno de los artistas que se subieron al escenario de la Quinta Vergara. En primer lugar, fue Jesse & Joy quienes transformaron el anfiteatro en un verdadero karaoke.

Posteriormente, todos los ojos se centraron en lo que sería el desempeño de Esteban Düch, comediante venezolano que acaparaba la atención por las expectativas de lo que sería su show, luego de que su compatriota, George Harris, tuviera un mal resultado el año anterior en el mismo escenario.

Pero lejos de cualquier mal augurio, Düch se lució y se llevó los dos premios entregados por el certamen, para posteriormente darle paso al plato fuerte de la noche: Nmixx, primer grupo de K-pop que se presentaba en el evento musical más importante del país.

Lo cierto es que el comediante supo sortear con éxito su presentación con relatos relacionados a lo que ha sido su experiencia en Chile y cómo es ser un migrante en el país.

Sobre lo que fue su presentación en la Quinta Vergara, Esteban Düch destacó que esto fue "la consolidación de 10 años viviendo en Chile, de cinco años trabajando en la comedia y que sí se puede, sí se puede ser extranjero y a la vez lograr una conexión bonita con este país".

En ese sentido, abordó las repercusiones que trae hasta hoy lo que fue la presentación de Harris. "Yo creo que George merece que ya lo dejen un poquito tranquilo, una mala noche no define un comediante, si bien tuvo una mala noche, no sé si merece que lo acosen con comentarios", sentenció.

