Se llenó de recetas en su Instagram: Chilenos no olvidan a George Harris tras exitosa rutina de Esteban Düch en Viña

El rotundo triunfo de Esteban Düch en la tercera noche del Festival de Viña del Mar reavivó el recuerdo de hace un año del fallido paso de su compatriota George Harris, quien se retiró entre pifias de la Quinta Vergara y luego denunció haber sufrido xenofobia.

Por ello, el público chileno se tomó las redes sociales en las últimas horas para increpar a Harris y le dejó una ola de comentarios críticos por su rutina de hace un año, incluyendo varias recetas en su Instagram.

Las críticas a George Harris

"¿Viste que no fue xenofobia?"; "No era xenofobia, era tan solo entender dónde estabas parado y no hacer el ridículo peleando", fueron parte de los comentarios que aparecieron en el Instagram de Harris.

También, otros escribieron: "Aprende de Esteban Dúch de cómo dar una rutina en el Festival de Viña"; "Aprende de un buen comediante venezolano"; "¿Aprendiste de Esteban Düch? Sin soberbia y egocentrismo, ¡sí se puede!".

Pero lo más llamativo de todo es que el comediante venezolano también se llenó de recetas chilenas en su Instagram, tal como lo han sufrido antes Donald Trump, Adam Levine de Maroon 5, Antoine Griezmann, el Museo Británico de Londres y la Academia de los Oscar.

Debido a la avalancha de comentarios, Harris optó por limitar las interacciones en su cuenta de Instagram.

Düch defiende a su compatriota

Frente a las críticas que recibió su compatriota, Düch comentó en conferencia de prensa: "Es que es una actitud que entiendo de dónde viene, pero también creo que George merece ya que lo dejen un poquito tranquilo, una mala noche de comedia no define a un comediante".

"Si bien tuvo una mala noche el año pasado, pues no sé, no sé si merece que lo acosen con comentarios, es mi pequeña opinión. No puedo validar esa actitud. Pero igual muchas gracias a la gente a la que le gustó mi rutina y entendió que el humor no es el país, sino simplemente cómo conectar con el público", cerró.

