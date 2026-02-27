Dónde ver la presentación completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 01:55 hrs.

La rutina de Piare con P en la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026 fue una de las grandes sorpresas de esta edición. La comediante nacional conquistó al Monstruo de pleno, se llevó las Gaviotas de Plata y Oro y salió del escenario en estado de shock por la ovación recibida.

Si no pudiste verla en vivo o simplemente quieres volver a reírte, aquí te contamos cómo acceder a su presentación completa.

Mega Go: revívela cuando quieras

La plataforma de streaming Mega Go es donde puedes encontrar la rutina íntegra de Piare con P disponible en diferido. Puedes acceder directamente aquí:

VER PRESENTACIÓN COMPLETA DE PIARE CON P EN MEGA GO

Además de su show, Mega Go tiene disponibles todas las presentaciones del Festival de Viña del Mar 2026, tanto artistas como humoristas, para que puedas ver o revivir cualquier noche del certamen a tu propio ritmo.

Para acceder, ingresa a megago.cl o descarga la aplicación en tu dispositivo móvil, disponible para iOS y Android.

Todo sobre Piare con P