¡Estuvo en la Quinta!: La reacción de la fanática de Mon Laferte que se viralizó en 2017 tras el show de la artista en Viña 2026

27 feb. 2026 - 10:15 hrs.

En 2017 fue la primera vez que Mon Laferte se presentó en el Festival de Viña del Mar. Y en esa ocasión, su show no solo tuvo repercusiones por lo que fue su performance en el escenario, sino también por la imagen de una fanática que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En el archivo se veía a la seguidora llorando profusamente, emocionada a más no poder por las interpretaciones de la chilena radicada en México.

De hecho, no fueron pocos los que se acordaron de esta, preguntándose si diría presente en lo que terminó siendo una presentación redonda que terminó con la entrega de la sexta Gaviota de Platino en la historia del certamen.

Dolores Malena apareció en la Quinta Vergara

Lo cierto es que la fanática, cuyo nombre es Dolores Malena, sí estuvo en el anfiteatro viñamarino y conversó con el equipo digital de Mega en la misma Quinta Vergara.

Tras el show declaró que este "fue muy emocionante volver a ver a la Mon. Yo la he visto las tres veces acá en la Quinta (Vergara) y siento que era un reencuentro con la primera porque al final le iban a dar la Gaviota de Platino que tanto se esperaba que se diera ese día".

Sobre la significancia que tiene la artista en su vida, Malena indicó que "para mí la Mon es mi patrona, yo le rezo a ella porque para mí es todo".

"Ella me transmite mucho a nivel emocional, siento que su voz para mí es como algo que me eleva, siento que ella envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza a nivel espiritual y para mí solo existe ella y yo cuando ella canta", sumó.

En cuanto al primer show, el mismo donde se viralizó su imagen desbordada por la emoción, apuntó que "yo sentía que me iba a desmayar. La Mon tiene una voz muy potente y transmite no solo algo hermoso con su voz, sino algo muy desgarrador y yo dije 'tengo dos opciones: o me desmayo o lloro todo lo que tengo porque ella me provocó eso a través de su voz".

"Yo no era consciente de lo que estaba pasando porque yo solamente viví el momento. Entonces, yo salí y la gente me decía 'oh eres meme, eres meme'", declaró.

Aunque no fueron las únicas impresiones que entregó. A Con Gusto a Viña, el matinal de Mega por estos días festivaleros, le indicó que "yo sigo siendo fan de la Mon, sigue siendo la misma emoción que en 2017".