El delicado momento personal que vive José Antonio Neme: "Está luchando por su vida"

27 feb. 2026 - 10:45 hrs.

Antes de analizar lo que fue la quinta noche en la Quinta Vergara, José Antonio Neme se tomó unos segundos en el programa 'Con Gusto a Viña' para sincerar un sensible momento personal que vive con una de sus mascotas.

Se trata de su perro Frodito, que vive un delicado momento de salud, por lo que el conductor pidió oraciones para que pueda recuperarse.

"Está luchando por su vida"

"Quiero agradecer rápidamente al equipo, a la gente del canal y a las decenas de personas que me han hecho llegar mensajes de apoyo a mi querido Frodito, que está luchando por su vida", comentó el animador.

De paso, Neme pidió al público que pueda orar por su bulldog: "Si usted tiene algún tiempo durante el día y puede enviarle una energía positiva, aunque no lo conozca (se lo agradecería). Creo que la energía de repente cambia las cosas".

"Es mi guagua preciosa. Tiene 4 años y quiere vivir", añadió, sin entregar detalles de lo que le sucedió a su querida mascota.

El mensaje conmovió al resto de los panelistas del programa, en especial a Kenita Larraín, que casi se puso a llorar y terminó dándole un cálido abrazo a Neme.

