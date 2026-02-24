Rodrigo Villegas repasó su rutina en Viña y se 'enfrentó' a José Antonio Neme: "Fue una noche maravillosa"

24 feb. 2026 - 12:21 hrs.

Tras su exitoso show en la segunda noche del Festival de Viña, Rodrigo Villegas habló esta mañana en "Con Gusto a Viña" para comentar sus sensaciones de su tercera vez en la Quinta Vergara.

Mientras tomaba desayuno en el hotel Pullman, el comediante se dio el tiempo para hablar con Mega y comentó sentirse muy bien tras su show: "Ayer fue una noche maravillosa, quiero agradecer a toda la gente que estuvo ahí y a la gente que lo vio en su casa también porque se creó algo lindo".

También destacó su aparición con los Blondos Boys, recordado personaje que hacía en Morandé con Compañía: "Fue maravilloso, lindo. Qué increíble la gente, porque esos personajes están en el inconsciente colectivo. Creo que era una noche para hacerlo".

El "cara a cara" de Villegas con Neme

Durante la entrevista, Villegas se dio el tiempo para interactuar en vivo con José Antonio Neme, a quien mencionó en su rutina tras decir: "A mí me gusta el Neme. Me encanta más cuando llega con la hue... con esa cara de oler peo toda la mañana. De hecho, ese día no te informa, te reta", desatando la risa del público.

Al respecto, el animador de Mega comentó: "Creo que puedo y tengo la libertad de decirte lo que pienso, de que hayas hecho que la Quinta Vergara se mofara de mí", lo que desató la risa del comediante.

"No, mira, yo te encuentro el descueve, encuentro que está perfecto. Yo te di mi bendición antes de que incluso salieras a la Quinta Vergara. Hay que reírse de uno mismo, incluso lo haces contigo mismo, porque cuando se toma la vida con humor, todo se te hace más amable", reflexionó Neme.

Un pensamiento que Villegas compartió: "Esa es la idea, la vibra, la frecuencia de tomarse las cosas light, de no ser grave, de vivir el aquí y el ahora. Yo estoy disfrutando todo lo que pasó ayer. Hubo una presentación linda, una energía maravillosa".

Su pronóstico con Esteban Düch

Para cerrar, Villegas adelantó que Esteban Düch, comediante venezolano que se presentará en Viña este martes, debería tener una exitosa rutina: "Es muy gracioso. Va a tocar los temas que los chilenos esperamos de los venezolanos, lo que no estuvo el año pasado. Es muy importante conectar desde el primer minuto".

