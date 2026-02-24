"Han utilizado mi imagen": La reacción de Neme al ser nuevamente mencionado en una rutina de humor en Viña 2026

24 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Uno de los factores en común que han tenido las dos noches del Festival de Viña del Mar 2026, al menos en lo que respecta al humor, es que ambos comediantes han mencionado en sus rutinas al rostro de Mega, José Antonio Neme.

En primera instancia, fue Stefan Kramer quien hizo una imitación del conductor de Mucho Gusto, donde caricaturizaba las constantes reacciones que tiene el periodista en ese espacio televisivo.

Respecto a esa interpretación, Neme se mostró de buen humor y dijo sentirse orgulloso de quien era, por lo que no le incomodaba ser retratado a partir de lo que se ve de él en pantalla.

Ahora, fue Rodrigo Villegas quien mencionó al comunicador en la rutina. El comediante indicó que en una oportunidad sintonizó la radio y "salió un periodista a comentar mi trabajo, un periodista muy famoso de este país: José Antonio Neme".

"A mí me gusta el Neme (...) me encanta más cuando llega con la hueá. De hecho, el día que llega con la hueá no te informa, te reta. Te dice 'vamos a una pausa y la pausa se pone nerviosa", ironizó.

Retomando la historia del comentario radial, Villegas continuó diciendo que "parece que ese día andaba con la hueá porque dijo 'no me gustó el comediante de ayer, humor de kermesse de colegio, humor de fonda' (...) yo le agradezco ese comentario porque para decir que uno hace humor en una fonda, tenís que ser muy bueno".

La reacción de José Antonio Neme

Al rememorar lo que fue ese pasaje en la presentación de Villegas, Neme en "Con Gusto a Viña", el matinal de Mega que se emite durante estos días festivaleros, dijo que "los últimos dos humoristas que se han presentado en el escenario de la Quinta Vergara han utilizado mi imagen y la conducta del matinal para hacer reír. Obvio, po' hueón si es un circo el matinal".

"Tienen toda la razón y tienen permiso para cagarse de la risa de mí, porque yo soy un ridículo, un florero que se le salen las margaritas por las orejas", agregó.

"Me encanta, Rodrigo habló conmigo, tuvo la deferencia de hacerlo", dijo. Eso sí, hizo hincapié en que "no me acuerdo de haberlo criticado. A lo mejor lo hice, pero no me acuerdo".

