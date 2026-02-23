Tonka y Neme protagonizan divertido "cara a cara" por el momento del animador con Gloria Estefan en Viña 2026

23 feb. 2026 - 20:30 hrs.

Tonka Tomicic y José Antonio Neme protagonizaron un divertido "cara a cara" en el programa de Mega, Only Viña, en el que revelaron quién estuvo detrás del memorable momento en que el animador subió al escenario del Festival de Viña 2026 a bailar con Gloria Estefan, algo que no estaba en sus planes.

Fue Tomicic quien destapó el secreto: Estefan nunca le pidió a Neme con palabras que subiera al escenario de la Quinta Vergara. Fue ella quien lo buscó entre el público y lo posicionó cerca de las escaleras.

La confesión generó una pequeña incomodidad en Neme, que reconoció la veracidad de lo dicho por su compañera, pero aprovechó para revelar su propia versión de los hechos.

"Nunca tuve la intención de subir"

"Es más, yo estaba mucho más atrás, nunca tuve la intención, ni siquiera si ella me llamaba, pero la que me fue a buscar para quedar al lado de la plataforma fue la señora Tonka Tomicic Petric, me dijo 'ven para acá, ponte aquí porque ella te va a llamar', y yo le dije 'no, no, no quiero'", reveló el animador.

Tomicic confirmó la versión, aunque precisó que Gloria Estefan nunca lo invitó explícitamente: "No te dijo 'oye tú, ven para arriba', eso no te lo dijo". Y agregó: "Nosotros le aleteamos a Gloria (...) y ella levantó la ceja, le estiró la mano, pero José dijo tres veces que no".

Fue recién a la cuarta insistencia de sus compañeros que Neme cedió y terminó cantando y bailando "Cuba Libre" junto a la artista cubanoestadounidense, en uno de los momentos más festivos de la primera noche en la Quinta Vergara.

