Pago por años de servicio: ¿Cuándo existe el derecho a la indemnización?

23 feb. 2026 - 20:00 hrs.

La Dirección del Trabajo (DT) determina que todo empleado que haya trabajado un año o más en una empresa y sea despedido bajo ciertas causales, tiene derecho al pago por años de servicio.

Esta entrega funciona como un reconocimiento hacia el exempleado por los años que dedicó a la compañía, así como también es una forma de otorgarle estabilidad financiera durante el período donde busca un nuevo trabajo.

La indemnización, de acuerdo a la DT, “debe ser pagada por el empleador al otorgarse el finiquito, el que debe ser puesto a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a la separación del trabajador, salvo acuerdo en contrario de las partes”.

¿En qué casos existe el derecho a indemnización?

La DT indica en su página web que las necesidades de la empresa o el desahucio del empleador son las causales válidas para ser sujeto del derecho a indemnización. El empleado también debe tener más de un año en el trabajo.

En el caso de renuncias o un período de trabajo menor a un año, el empleado no aplica legalmente para el derecho.

Por otro lado, el trabajador cesante no puede haber sido autor de las siguientes conductas como causal de su despido:

Falta de probidad en el desempeño de sus funciones.

de probidad en el desempeño de sus funciones. Acoso sexual.

sexual. No respetar el ordenamiento jurídico para afectar al empleador o cualquier trabajador de la misma empresa.

el ordenamiento jurídico para afectar al empleador o cualquier trabajador de la misma empresa. Injurias proferidas al empleador.

proferidas al empleador. Conducta inmoral que afecte a la empresa donde se desempeña.

inmoral que afecte a la empresa donde se desempeña. Acoso laboral.

¿Cuál es el monto que se entrega?

A menos que exista un acuerdo escrito entre las partes, la Ley estipula que el pago por años de servicio debe equivaler a 30 días “de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio”.

Si el trabajador -durante su último año de servicio- laboró más de seis meses, este lapso se cuenta como un año entero al momento del pago.

El límite de remuneración mensual devengada es de 11 años de servicio. Si se supera este tiempo en la empresa, la indemnización tendrá en cuenta sólo el período mencionado.

