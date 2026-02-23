Fuero maternal para trabajadoras a plazo fijo: ¿Cuál es el período de duración?

23 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El fuero maternal garantiza la protección de la fuente de ingresos de las trabajadoras embarazadas, ya que está diseñado para evitar su despido durante un período determinado y aplica también para quienes tienen contrato a plazo fijo.

Esta normativa cubre incluso a funcionarias públicas, como aquellas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, así como en casos de adopción. El fin es impedir que la empresa termine la relación laboral injustamente.

¿Cuánto dura el fuero maternal para trabajadoras a plazo fijo?

La Dirección del Trabajo (DT) establece que su aplicación inicia desde el nacimiento del hijo hasta un año después de terminar el permiso postnatal, descartando el postnatal del padre. Este período suele durar un año y 84 días de protección ininterrumpida.

Si se trata de una trabajadora con vínculo temporal, el despido está prohibido incluso si el fuero supera el plazo pactado en el contrato laboral. Durante este tiempo, debe seguir pagando las remuneraciones correspondientes de la misma.

En este caso, el empleador podrá poner fin al vínculo solo bajo autorización previa tras acudir a un Tribunal Laboral competente. De no hacerlo y ejecutar el despido, la trabajadora puede dirigirse a la Inspección del Trabajo o a tribunales para exigir su reincorporación inmediata y el pago de sueldos adeudados.

