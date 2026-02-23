Las mejoras que traería el nuevo puerto de Valparaíso: Día clave para el proyecto que duplicará su tamaño

23 feb. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Después de diez años de debates y tramitación, el proyecto que pretende ampliar el puerto de Valparaíso enfrenta este lunes una etapa clave.

Durante esta jornada se dará a conocer el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento que contiene las observaciones técnicas de los servicios públicos y que, de ser favorable, abrirá la puerta a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA para finalmente aprobar la creación del Terminal 2, iniciativa que pretende duplicar la capacidad del recinto.

Las mejoras que traería el nuevo puerto de Valparaíso

La iniciativa contempla una inversión privada cercana a los 900 millones de dólares, con el objetivo de pasar de 1 millón a 2,3 millones de TEUs en transferencia de contenedores y de 1,5 millones a más de 3,7 millones de toneladas anuales en carga fraccionada, según publicó Diario Financiero.

El proyecto también considera mejoras para la atención de naves y cruceros con pasajeros mediante un nuevo muelle multipropósito a un costado del Parque Barón.

El presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón, explicó al citado medio que "si se aprueba la ampliación, el impacto es triple. Primero, la inversión en infraestructura estratégica para el país. Segundo, se proyectan cerca de 2500 puestos de trabajo. Tercero, los costos logísticos, al duplicar la capacidad, se reduce el riesgo de congestión y se mejora la eficiencia operativa".

"Valparaíso lleva más de 10 años esperando esta ampliación. La postergación de una decisión de esta magnitud no es neutra. Mantiene restricciones de capacidad que en el mediano plazo pueden impactar negativamente en la región y en nuestro comercio exterior", añadió.

Cabe consignar que la iniciativa forma parte del denominado Acuerdo por Valparaíso, que pretende mejorar la cadena logística de una de las ciudades portuarias más importantes del país, sobre todo, considerando que el 90% del comercio exterior chileno se mueve por vía marítima".

