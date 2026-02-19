Globe 40 podría regresar a Chile en dos años tras un exitoso paso por Valparaíso

19 feb. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

La regata internacional Globe 40 tuvo un exitoso paso por Valparaíso, así que podría regresar en dos años más a nuestro país. Esta se trata de una desafiante competencia internacional a bordo de veleros Class 40.

El evento comenzó en tierras nacionales luego de una larga travesía por la ciudad de Sídney, Australia. El cierre se realizó en el Muelle Barón, donde pudo ser apreciado por autoridades y veraneantes.

"Quedaron maravillados con la ciudad"

La organización valoró profundamente la escala que se hizo en Chile. Por ejemplo, Thomas Elton, fundador y gerente general de Puerto Deportivo Valparaíso, indicó que los competidores "quedaron maravillados con la ciudad".

"Estoy muy agradecido de toda la institucionalidad que ha estado trabajando con nosotros. Con Valparaíso todos quedaron locos —esa es la palabra técnica que puedo aplicar— porque recorrieron Valparaíso de día y noche y lo pasaron increíble", sostuvo.

Después de su paso por Valparaíso, las embarcaciones comenzaron la penúltima etapa de la regata rumbo a Recife, Brasil, a través del Cabo de Hornos, y no se descarta que el evento regrese en dos años más a Chile.

