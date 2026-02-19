Es de Aysén y tiene 17 años: Estudiante chilena crea novedoso sistema para purificar el agua rural

19 feb. 2026 - 17:06 hrs.

Fernanda Carvallo, de 17 años, identificó un problema que afecta al día de hoy a familias de zonas aisladas en la región de Aysén: la dependencia del agua de lluvia o pozos, que suele tener bacterias que son dañinas para el organismo.

De esta manera, la alumna de cuarto medio de Cochrane creó un novedoso sistema para purificar el agua rural, llamado EcoFiltro+, que planea garantizar el acceso a agua segura.

¿Cómo funciona el sistema para purificar agua rural?

Según el portal CooperativaCiencia, se trata de un dispositivo de purificación con tres etapas:

Filtración física con materiales naturales y reciclados

Biofiltración que emplea la bacteria Bacillus subtilis

Desinfección solar del agua (método SODIS)

La herramienta no solo purifica el agua, también busca acercar este tipo de tecnología a las comunidades que tienen recursos limitados.

¿Qué dijo la joven estudiante?

"La recepción del proyecto ha sido muy positiva. Este reconocimiento validó el trabajo realizado y me dio la confianza para seguir", manifestó Fernanda, quien contó con el apoyo de una compañera llamada Gabriela Maldonado, además de su profesora de la asignatura de Química.

El proyecto liderado por la estudiante fue desarrollado en el marco del evento Hackathon Latam 2025 y quedó seleccionado entre los cinco ganadores en Latinoamérica, lo que le dio a Fernanda un financiamiento de mil dólares para seguir perfeccionándolo.

"La ciencia no es solo para quienes tienen todas las respuestas, sino para quienes se atreven a hacer preguntas. Sus ideas innovadoras son necesarias para crear un impacto real en el futuro que estamos construyendo", agregó.

