Se ve una enorme masa de humo blanco: Nuevo video muestra el inicio de la explosión de camión de gas en Renca

19 feb. 2026 - 18:21 hrs.

Un nuevo video de una cámara de seguridad muestra la explosión del camión que transportaba gas licuado, siniestro que provocó este jueves la muerte de al menos cuatro personas y dejó diez heridos en Santiago.

Según se aprecia en las imágenes, el choque en el límite de las comunas de Renca y Quilicura provocó el escape del gas, que se convirtió en una gran masa de humo blanco antes de generar una explosión de gran magnitud.

En el video también se aprecia cómo los vehículos que pasaban por el lugar intentan escapar, pero la nube de humo termina atrapando a la mayoría.

Exceso de velocidad sería de la causa

La fiscal Macarena Cañas, jefa de Flagrancia de la Fiscalía Regional Centro Norte, señaló que: "De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba".

La persecutora indicó que aún es necesario "determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores", aunque confirmó que el chofer del camión de gas falleció a causa del accidente.

"Tenemos cuatro víctimas fatales, diez heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital", reportó a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán.