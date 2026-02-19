Go Açaí acelera su expansión en Chile: Heladería proyecta abrir un total de 25 tiendas en 2026
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La heladería nacional Go Açaí continúa ganando terreno en el país gracias al creciente interés por el açaí, fruto originario de la Amazonía sudamericana y cuyo principal productor es Brasil.
Este “superalimento” ha sido destacado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por su alta capacidad antioxidante, un atributo que comienza a captar la atención de un público chileno que poco a poco se familiariza con su sabor y beneficios.
El plan de expansión de Go Açaí
Según Diario Financiero, la compañía inauguró su primer local en Chile en junio de 2025, para luego expandirse hasta alcanzar 11 tiendas operativas. Sin embargo, el plan de crecimiento es mucho más ambicioso: Go Açaí proyecta abrir 25 tiendas durante 2026.Ir a la siguiente nota
Camilo Figueroa, CEO y fundador de la marca, explicó el año pasado que la firma invirtió cerca de $600 millones para avanzar hacia ese objetivo, destacando la positiva recepción del fruto amazónico entre los consumidores nacionales.
“Está alineado con el tema de la vida saludable. La gente está buscando cada vez más esto y es sabroso, saludable para deportistas y no deportistas”, afirmó.
Figueroa añadió que el superalimento se encuentra en plena fase de crecimiento: “Probablemente ahora está en crecimiento y después se va a establecer, pero todavía hay mucha gente que no lo ha probado. Nosotros estamos llegando cada vez más a ese público”.
Con miras en regiones
Para este 2026, la empresa nuevamente planea abrir 25 tiendas en todo el país, con una inversión similar a la realizada en 2025, lo que permitirá expandirse a regiones.
Entre las primeras aperturas del año se contempla una nueva tienda en Concepción, además de locales ya programados en zonas donde la marca aún no está presente.
Debido a que el açaí no se produce en Chile, Go Açaí importa alrededor de dos contenedores completos del fruto amazónico desde Brasil, los cuales mantiene congelados para asegurar la continuidad del abastecimiento en todas sus tiendas.
