Casi $13 mil de diferencia: Sernac detecta abismal brecha de precios por venta de agua embotellada

19 feb. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) elaboró un estudio sobre el mercado del agua embotellada a nivel nacional, en aspectos como rotulación y sustentabilidad. Uno de los ítems que más llamó la atención es la abismal diferencia de precios de un mismo producto.

Diferencias de casi $13 mil en los precios

Algunas conclusiones que arrojó el informe apuntan a diferencias significativas de precio según el formato del agua embotellada y las regiones de compra.

Por ejemplo, los bidones de 10 a 20 litros son los que presentan la brecha más marcada. El bidón de 20 litros tiene un mínimo de $1.400 y un máximo de $14.150.

A nivel de ahorro en el consumo, el precio promedio por litro al comprar en formatos de menos de 1 litro, llega a $1.420, en tanto que al comprar en formatos de 20 litros, el valor mínimo alcanza $173 por litro.

También se observó que la región de Magallanes registra los precios máximos para casi todos los rangos de formato analizados, en tanto que el precio mínimo para la categoría de 20 litros se detectó en la región de Arica y Parinacota ($1.400).

Otros hallazgos

El estudio detectó que, en promedio, los productos analizados cumplen con un 88% de las exigencias obligatorias de rotulación establecidas por normativa vigente. A nivel nacional, este número llega al 94,2%, mientras que en regiones baja a aproximadamente un 72%.

Dentro de las variables con mayor incumplimiento se encuentran: país de origen; lista de ingredientes y aditivos; e instrucciones de almacenamiento.

Respecto a los reclamos recepcionados por el Sernac, sumando solo 279 entre 2020 y 2025, los principales motivos son deficiencias logísticas como retrasos en despachos y entregas incompletas, además de problemas con la seguridad en el consumo como mala calidad del agua y presencia de objetos extraños.

Todo sobre Sernac