Permiso de Circulación 2026: ¿Qué pasa si estoy en el Registro de Pasajeros Infractores?

23 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Hasta el 31 de marzo la mayoría de automóviles tienen la oportunidad de sacar su Permiso de Circulación 2026, un documento que autoriza el tránsito legal en el país.

Sin embargo, antes de realizar el trámite deben consultar si no figuran en el Registro de Pasajeros Infractores, quienes no pagan pasaje y/o usan de forma indebida algún beneficio en transporte, hechos que derivan en un castigo severo.

¿Qué pasa si solicito el Permiso de Circulación y estoy en el Registro de Pasajeros Infractores?

ChileAtiende indica que si un conductor aparece en dicho listado, se suspenderá la entrega del Permiso y otros documentos o certificados asociados al transporte, como licencia de conducir, pases escolares o de educación superior.

Asimismo, se le retendrá cualquier documento que permita una exención o rebaja en el transporte público, así como también la devolución de impuestos a la renta (si corresponde).

¿Cómo saber si estoy en el Registro de Pasajeros Infractores?

Los interesados pueden obtener esta información mediante la plataforma de consulta (pulsa aquí), donde será necesario indicar el RUN y Clave Única. El sitio permite consultar por terceros.

También se puede realizar en una Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de las Secretarías Regionales Ministeriales, presentando el formulario de consulta y una fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad vigente.

