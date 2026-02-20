Se acerca marzo: Ingresa los datos de tu auto y entérate cuánto debes pagar por el permiso de circulación

20 feb. 2026 - 20:00 hrs.

La fecha límite para pagar el Permiso de Circulación 2026 es el próximo 31 de marzo, cuando los dueños de automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas deberán ponerse al día con este requisito para conducir.

El monto varía entre un automóvil y otro, ya que el valor del permiso se ajusta a la Tasa de Tasación Fiscal que haya determinado el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Uno de los beneficios que ofrece el organismo a quienes no tengan multas impagas es el de proceder al pago en un total de dos cuotas. La primera con fecha límite el último día de marzo y la segunda en agosto.

¿Cómo saber cuánto me corresponde pagar por el permiso de circulación?

El SII colocó a disposición una herramienta web, en donde se pueden consultar los diferentes montos. En el caso de los vehículos livianos, hay un total de 81.611 tasaciones fiscales registradas.

Para conocer el monto que corresponde, se efectúa un procedimiento sencillo. Luego de ingresar a la página web y seleccionar el año de tasación 2026, se debe ingresar uno de estos dos datos del vehículo:

Código SII y año de fabricación : Luego de consultar los nuevos códigos vehiculares, ingresarlos en conjunto al año de fabricación

: Luego de consultar los nuevos códigos vehiculares, ingresarlos en conjunto al año de fabricación Características del vehículo: Indicar tipo de automóvil (liviano, moto o pesado), introducir marca, año o modelo de fabricación. La búsqueda avanzada incluye opciones como tipo de combustible, país de origen, número de puertas, entre otros

Una vez insertados estos datos, el sistema arrojará el monto que corresponde pagar por el valor del Permiso de Circulación 2026.

Para efectuar el pago, el conductor debe acudir a la Dirección de Tránsito de su municipio o a un centro habilitado por estas, con los documentos requeridos. El trámite se realiza con efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

