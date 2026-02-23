La vez que Rodrigo Villegas zafó de una compleja situación con el "Monstruo" con ayuda de Rafa Araneda

23 feb. 2026 - 13:10 hrs.

El Festival de Viña del Mar ya se encuentra en marcha y este lunes 23 de febrero será la segunda noche de esta edición. Y, una de las presentaciones que más expectativas genera es la del humorista de turno.

Quien hizo el debut ayer domingo fue Stefan Kramer que si bien provocó risas en la Quinta Vergara y se llevó los dos galardones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación se ha apuntado que la performance del imitador no fue del todo satisfactoria, lejos de los exitosos shows que el comediante había presentado en el pasado. En ese sentido, la comparación con su rutina del 2008, una de las más memorables del último tiempo, ha sido inevitable.

Este lunes será Rodrigo Villegas el que tendrá el desafío de sortear con éxito las exigencias del público que, en los últimos años, ha desaprobado distintas actuaciones. Ejemplos claros son los de George Harrison y Javiera Contador.

En todo caso, Villegas no es un debutante en el tradicional escenario de nuestro país. En 2017, se estrenó con una rutina cargada con chistes relacionados con su experiencia de vivir con sobrepeso.

El humorista salió después de Maluma y todo iba bien: la conexión con el público era innegable, por eso llamó la atención que, de un momento a otro, un ruido desde la galería amenazara al show antes de cumplirse la media hora.

Villegas intentó sacar su oficio para poder controlar el momento: invitó al público a hacer una ola y luego tomarse una selfie, pero las interrupciones continuaron. Ahí paró su presentación: "No sé qué mierda pasa allá arriba, hueón. Qué chucha".

La aparición de Rafa Araneda para ayudar con la continuidad del show

A sabiendas de que el Festival de Viña del Mar es un escenario de temer para los humoristas y que la incidencia podría entorpecer el buen desempeño que estaba teniendo Villegas hasta ahí, Rafael Araneda entró al escenario para darle tranquilidad al artista.

Le explicó que había un problema de seguridad en la galería con una persona que estaba teniendo un altercado y Carabineros se dirigía al lugar para normalizar la situación. Acto seguido, el público vitoreó su nombre dejando en claro que las expresiones de la galería nada tenían que ver con su trabajo.

Finalmente, el debut del exintegrante de Morandé con Compañía terminó siendo un éxito, llevándose el reconocimiento del público a través de la entrega de los respectivos galardones.

Pero no fue la única vez que Villegas dijo presente en la Quinta Vergara: en 2023 se repitió el plato, replicando la buena actuación que había tenido hace seis años.

Ahora, el comediante tendrá su tercera oportunidad en el Festival, con el antecedente de lo que fue la rutina de Stefan Kramer, que fue aplaudida en vivo, pero mirada con cierta distancia por parte de la audiencia y la crítica.