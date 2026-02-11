SOAP vuelve a la venta tras suspensión: Estos son los nuevos valores del seguro obligatorio
El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) retomó su comercialización luego de varios días suspendido. La pausa en su venta se produjo después de que, el sábado, se publicara en el Diario Oficial la más reciente modificación a la Ley de Tránsito, en el marco de la Ley Jacinta.
La actualización legal contempla un aumento en los montos de indemnización en casos de fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, lo que también impactó en el precio del seguro.
Los nuevos valores del SOAP
El reajuste en las coberturas significó un incremento en el precio del seguro obligatorio. Según explicó Sebastián Ozimica, director de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG), a Las Últimas Noticias, el valor en la categoría de autos experimentó una variación importante: "En la categoría de autos, que estaba alrededor de los $5.500, hoy día los más baratos —que los tiene Bomberos— están a $8.000".
Ozimica aclaró que el ajuste no corresponde a un "recargo lineal" en todas las categorías. “El monto asegurado se dobló, pero los incrementos en primas van del 20 al 35 o 40%, dependiendo de la categoría”, detalló.
El experto también advirtió que los valores podrían seguir fluctuando durante los próximos días: “Creo que en los próximos tres a cinco días van a seguir moviéndose, para ir logrando un equilibrio”.
Aun así, sostuvo que, en términos generales, los precios deberían mantenerse similares, por lo que el cambio no generaría diferencias sustanciales para los consumidores.
Revisa cómo quedó el valor del SOAP
BCI
- Automóvil: $9.280
- Camioneta: $12.300
- Moto: $66.000
- Minibus: $36.900
- Carro de arrastre: $5.980
Santander
- Automóvil: $8.790
- Camioneta: $13.890
- Moto: $65.490
- Minibus: $37.190
- Carro de arrastre: $3.890
Zenit
- Automóvil: $9.580
- Camioneta: $12.220
- Moto: $66.000
- Minibus: $36.900
- Carro de arrastre: $3.890
Falabella
- Automóvil: $9.990
- Camioneta: $12.990
- Moto: $68.990
- Minibus: No ofrece
- Carro de arrastre: $5.990
HDI
- Automóvil: $9.290
- Camioneta: $13.650
- Moto: $65.480
- Minibus: $34.400
- Carro de arrastre: $7.200
Bomberos
- Automóvil: $7.990
- Camioneta: $10.990
- Moto: $63.990
- Minibus: $26.990
- Carro de arrastre: $5.200
Mutual de Seguros Chile
- Automóvil: $7.900
- Camioneta: $10.000
- Moto: $57.000
- Minibus: $22.000
- Carro de arrastre: $3.900
Consorcio
- Automóvil: $8.490
- Camioneta: $12.490
- Moto: $67.990
- Minibus: $35.990
- Carro de arrastre: $5.590
