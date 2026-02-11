SOAP vuelve a la venta tras suspensión: Estos son los nuevos valores del seguro obligatorio

11 feb. 2026 - 11:00 hrs.

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) retomó su comercialización luego de varios días suspendido. La pausa en su venta se produjo después de que, el sábado, se publicara en el Diario Oficial la más reciente modificación a la Ley de Tránsito, en el marco de la Ley Jacinta.

La actualización legal contempla un aumento en los montos de indemnización en casos de fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito, lo que también impactó en el precio del seguro.

Los nuevos valores del SOAP

El reajuste en las coberturas significó un incremento en el precio del seguro obligatorio. Según explicó Sebastián Ozimica, director de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG), a Las Últimas Noticias, el valor en la categoría de autos experimentó una variación importante: “En la categoría de autos, que estaba alrededor de los $5.500, hoy día los más baratos —que los tiene Bomberos— están a $8.000”.

Ozimica aclaró que el ajuste no corresponde a un "recargo lineal" en todas las categorías. “El monto asegurado se dobló, pero los incrementos en primas van del 20 al 35 o 40%, dependiendo de la categoría”, detalló.

El experto también advirtió que los valores podrían seguir fluctuando durante los próximos días: “Creo que en los próximos tres a cinco días van a seguir moviéndose, para ir logrando un equilibrio”.

Aun así, sostuvo que, en términos generales, los precios deberían mantenerse similares, por lo que el cambio no generaría diferencias sustanciales para los consumidores.

Revisa cómo quedó el valor del SOAP

BCI

Automóvil: $9.280

Camioneta: $12.300

Moto: $66.000

Minibus: $36.900

Carro de arrastre: $5.980

Santander

Automóvil: $8.790

Camioneta: $13.890

Moto: $65.490

Minibus: $37.190

Carro de arrastre: $3.890

Zenit

Automóvil: $9.580

Camioneta: $12.220

Moto: $66.000

Minibus: $36.900

Carro de arrastre: $3.890

Falabella

Automóvil: $9.990

Camioneta: $12.990

Moto: $68.990

Minibus: No ofrece

Carro de arrastre: $5.990

HDI

Automóvil: $9.290

Camioneta: $13.650

Moto: $65.480

Minibus: $34.400

Carro de arrastre: $7.200

Bomberos

Automóvil: $7.990

Camioneta: $10.990

Moto: $63.990

Minibus: $26.990

Carro de arrastre: $5.200

Mutual de Seguros Chile

Automóvil: $7.900

Camioneta: $10.000

Moto: $57.000

Minibus: $22.000

Carro de arrastre: $3.900

Consorcio