Cotizaciones obligatorias: Este será el tope imponible en 2026

La Superintendencia de Pensiones (SP) dio a conocer los nuevos valores de topes imponibles para 2026, unas cifras que establecen el máximo de ingresos sobre los que se calculan las cotizaciones obligatorias de seguridad social.

Los nuevos límites se aplicarán a los sueldos de febrero. Este cambio es obligatorio y ajusta los aportes a las AFP, salud y seguros según la variación real de los salarios del país, asegurando la cobertura previsional correcta.

Nuevo tope imponible para las cotizaciones obligatorias para 2026

De acuerdo con La Tercera, los nuevos límites mensuales establecidos por la autoridad reguladora son los siguientes:

Pensiones, salud y accidentes del trabajo: 90,0 Unidades de Fomento, equivalentes a unos $3.571.978 actuales.

90,0 Unidades de Fomento, equivalentes a unos $3.571.978 actuales. Seguro de Cesantía: 135,2 Unidades de Fomento, equivalentes hoy a $5.365.905 aproximadamente.

El ajuste anual se aplica cuando las remuneraciones aumentan: como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un crecimiento positivo del 2,5% en las remuneraciones del último período, la Superintendencia determinó subir los topes para 2026.

Estos nuevos límites rigen para todo el año y los empleadores están obligados a considerarlos al pagar las imposiciones de febrero. El plazo para declarar y pagarlas finaliza el martes 10 de marzo, y hasta el viernes 13 si el trámite se realiza de forma electrónica.

