Heineken anuncia recorte de hasta 6.000 empleos en medio de una fuerte crisis financiera

11 feb. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida empresa cervecera con sede en Países Bajos, Heineken, atraviesa una profunda crisis financiera que la llevó a anunciar la reducción de entre 5.000 y 6.000 empleos para enfrentar lo que describió como “condiciones desafiantes de mercado”.

La segunda mayor cervecera del mundo —solo detrás de la belga AB InBev— sufrió en 2025 una caída del 2,4% en sus volúmenes globales de cerveza, una señal que marcó el inicio de una etapa compleja para la compañía. Hoy, la realidad es aún más dura.

Heineken acelera recortes y busca ahorro

En un comunicado, la empresa detalló que busca “acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos”, lo que implicará la eliminación de miles de puestos de trabajo durante los próximos dos años.

“Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”, advirtió el director ejecutivo Dolf van den Brink.

El anuncio se suma a otro golpe inesperado: en enero, el propio Van den Brink comunicó su renuncia como CEO tras casi seis años en el cargo, destacando que lideró a la compañía “en tiempos económica y políticamente turbulentos”.

“Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible”, declaró en ese momento.

Impacto laboral y foco en Europa

Aunque la empresa evitó detallar en qué países se concentrarán los recortes, el director financiero Harold van den Broek adelantó que Europa sería la región más afectada.

Heineken emplea actualmente a unas 87.000 personas en todo el mundo, por lo que los ajustes representan un impacto significativo en su estructura global.