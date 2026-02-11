Así será el buque militar más poderoso de América Latina que está desarrollando Colombia

11 feb. 2026 - 08:57 hrs.

Un importante avance en materia de defensa es el que está realizando Colombia, pues ese país está desarrollando el buque de guerra más poderoso de Latinoamérica.

Se trata de una embarcación con tecnología de última generación que, además, combina versatilidad operativa y desarrollo industrial local.

De acuerdo con lo que consigna el medio El Cronista, la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) será el buque de guerra más grande jamás construido en territorio colombiano.

Este desarrollo no solo tiene implicancias militares, sino también industriales y estratégicas. Esto porque la fragata se construye íntegramente en el país, con ingeniería local y transferencia tecnológica internacional.

El diseño de la embarcación se basa en el de Damen SIGMA Clase 10514, un modelo probado que ya opera en otras armadas y que fue concebido bajo una arquitectura modular. Esta característica permite integrar sistemas de combate, sensores y tecnología de manera progresiva.

Así es la PES

El buque cuenta con 107,5 de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros. Su construcción se realiza mediante 52 bloques de acero naval y optimiza procesos industriales.

De esta manera, estamos ante un buque multipropósito capaz de cumplir una amplia gama de misiones en el Caribe y el Pacífico, pudiendo operar tanto en escenarios de defensa naval como en tareas de seguridad marítima y cooperación internacional.

