Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto dinero entrega cada cuota del beneficio?

A partir de este jueves 12 de febrero estarán disponibles los resultados del Subsidio Eléctrico, un beneficio estatal que ayudará a las familias con el pago de la luz por medio año.

Consiste en un descuento de hasta $54.486 a la factura por consumo de electricidad, un valor que varía según el período de cobranza de la empresa o cooperativa prestadora, así como por el número de integrantes del hogar.

Cuotas del Subsidio Eléctrico

ChileAtiende indica que los montos que entregan van de $30.270 a $54.486, pero todos ellos se dividen entre seis o tres cuotas, conforme al período de facturación (mensual o bimensual).

Si le corresponden $30.270 (hogar de 1 persona): se aplica un descuento de $5.045 al mes, o de $10.090 cada dos meses.

se aplica un descuento de $5.045 al mes, o de $10.090 cada dos meses. Si le corresponden $39.348 (hogar de 2 a 3 personas): la rebaja mensual es de $6.558, o de $13.116 cada dos meses.

la rebaja mensual es de $6.558, o de $13.116 cada dos meses. Si le corresponden $54.486: (hogar de 4 personas o más): el descuento es de $9.081 al mes, o de $18.162 cada dos meses.

¿Cómo saber si me corresponde el Subsidio Eléctrico?

Aunque el descuento aparece reflejado automáticamente en la boleta de luz, los interesados pueden consultar en línea (pulsa aquí) si son beneficiarios desde el jueves 12.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio Eléctrico?

Para ser beneficiario, el postulante debe cumplir con una serie de condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa de distribución de electricidad y haber estado al día con el pago de la cuenta de electricidad durante el 22 de diciembre de 2025.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad.

Si en la familia hay al menos una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes y en el RSH, podrá enviar la solicitud sin importar su tramo de calificación socioeconómica.

