Ya hay fecha para los resultados: Desde este día sabrás si recibiste el Subsidio Eléctrico de hasta $54 mil

03 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Faltan solo unos días para que se conozcan los resultados de postulación al Subsidio Eléctrico, un beneficio que ayuda a las familias más vulnerables con el pago de la luz.

Consiste en un descuento de hasta $54 mil (divididos en seis cuotas) que se aplica a la cuenta de electricidad de un hogar, siempre que no tenga deudas y cumpla con las condiciones.

Fecha de resultados del Subsidio Eléctrico

Según ChileAtiende, el listado de beneficiarios de la cuarta convocatoria se publicará el próximo jueves 12 de febrero, y se podrá consultar en la web oficial del beneficio (pulsa aquí).

Si consideras que cumples los requisitos, pero no resultaste seleccionado, podrás interponer un recurso de reposición hasta el jueves 19. Las modificaciones de domicilio se aceptarán hasta el jueves 5 de marzo y las renuncias al subsidio hasta junio de 2026.

¿Quiénes reciben el Subsidio Eléctrico?

Solo son beneficiarios los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares y que cumplan con una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un tramo de hasta el 40% de la Calificación Socioeconómica en la segunda quincena de noviembre de 2025, o desde antes.

Integrar un hogar con al menos una persona electrodependiente, inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes en la segunda quincena de noviembre de 2025 o desde antes, y contar con Registro Social de Hogares (sin importar el tramo).

También deben ser clientes residenciales (arrendatarios y propietarios) y estar al día en el pago de la luz el 22 de diciembre de 2025, o desde antes. Se necesita tener ClaveÚnica para enviar la solicitud, que debe ser una por hogar.

Monto del Subsidio Eléctrico

Una vez que obtengan la asignación, verán reflejado el descuento en su boleta de febrero, conforme al período de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica. Se aplica en seis cuotas mensuales o tres bimensuales en base a:

Si el hogar es de una persona: reciben $30.270.

reciben $30.270. Si el hogar es de dos a tres personas: la rebaja es de $39.348.

la rebaja es de $39.348. Si el hogar es de cuatro o más personas: aplica un descuento de $54.486.

