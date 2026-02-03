Aporte Familiar Permanente: Esta es la fecha del primer pago del ex Bono Marzo

03 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que se otorga una vez al año y faltan solo días para que los destinatarios reciban el pago de 2026.

Según el sitio web oficial, el también conocido como “Bono Marzo” está destinado a las familias que, al 31 de diciembre del año anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Asignación Familiar o Asignación Maternal.

¿Cuál es la fecha del primer pago del Aporte Familiar Permanente?

El primer pago del Aporte Familiar Permanente tendrá lugar desde el 16 de febrero y está destinado al grupo 1. Este primer segmento está integrado por quienes cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Posteriormente, desde el 2 de marzo, se cancelará al grupo 2, conformado por quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, a través del IPS. Aquí se incluye a los pensionados del IPS con cargas familiares.

Por último, a partir del 16 de marzo, será el turno del grupo 3, que cubrirá a los trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Asimismo, los destinatarios de este grupo podrán consultar su día y lugar de pago en el sitio web oficial asignado www.aportefamiliar.cl.

Esto es lo que debes saber sobre el ex Bono Marzo

Quienes cumplan los requisitos para acceder al ex Bono Marzo recibirán su aporte gubernamental junto con su pago habitual.

Desde el 16 de febrero se abrirá el sistema de consultas para verificar si se es beneficiario. También se podrá revisar si hay pagos pendientes del beneficio de años anteriores, por medio del siguiente enlace.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente