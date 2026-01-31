Bono Marzo 2026: Confirman el nuevo monto del Aporte Familiar Permanente y quiénes reciben el pago duplicado

31 en. 2026 - 10:09 hrs.

La planificación económica de miles de hogares chilenos ya tiene una fecha clave en el calendario. A medida que se acerca el cierre de febrero, comenzará el despliegue del Aporte Familiar Permanente, el beneficio estatal popularmente recordado como Bono Marzo, que este año llega con una actualización en sus montos y criterios de asignación para quienes cuentan con cargas familiares debidamente inscritas.

Para este ciclo 2026, las autoridades confirmaron que el valor del beneficio ascenderá a $66.834 por cada causante o carga familiar. Esta estructura de pago permite que ciertos grupos reciban montos significativamente superiores.

Por ejemplo, aquellas familias que acrediten dos cargas a su nombre verán el depósito duplicado, alcanzando un total de $133.668, mientras que quienes tengan tres o más cargas recibirán el pago proporcional de $66.834 multiplicado por cada integrante registrado en su Registro Social de Hogares.

Es fundamental comprender que el acceso a este dinero no requiere de una postulación formal. El sistema identifica automáticamente a los beneficiarios que, al 31 de diciembre del año anterior, hayan cumplido con requisitos específicos.

Entre los grupos seleccionados se encuentran los actuales receptores del Subsidio Familiar, quienes perciben un aporte por cada causante. Asimismo, el beneficio se extiende a las familias que forman parte de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, recibiendo en este caso un aporte por grupo familiar.

También califican de manera automática los trabajadores y pensionados que tenían concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al finalizar el año pasado. Al ser una ayuda de asignación inmediata, el llamado de los expertos es a mantener actualizados los datos de cargas y tramos en las instituciones correspondientes para garantizar que el pago llegue sin inconvenientes a las cuentas de los beneficiarios durante las próximas semanas.

Para asegurar la recepción de este monto, es vital que los ciudadanos verifiquen que sus cargas familiares estén correctamente inscritas y que sus tramos de ingresos se encuentren al día en el sistema del Instituto de Previsión Social (IPS) o en su respectiva Caja de Compensación.

Los beneficiarios pueden consultar su situación particular a través de las plataformas oficiales del Estado, ingresando su RUT para corroborar si aparecen en las nóminas que se liberarán de forma escalonada desde el 15 de febrero.

