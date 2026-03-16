Faltan pocos días: Esta es la multa por no tener permiso de circulación

16 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Faltan pocos días para el cierre del proceso de pago del permiso de circulación, y honrar este compromiso legal es vital para evitar sanciones.

Este documento contempla un impuesto municipal que autoriza la libre circulación de los vehículos motorizados por las carreteras del territorio nacional.

El plazo para hacer el trámite inició el pasado 1 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

Esta es la multa por no tener permiso de circulación

La falta de pago del permiso de circulación se considera una infracción grave y acarrea una multa de entre 1 y 1,5 UTM. Según Autofact, de acuerdo con el valor de la UTM en marzo de 2026, esta sanción se traduciría entre $69.889 y $104.834.

En el caso de que el conductor haya elegido el pago en dos cuotas y se atrase con la segunda, se sumará el 35% del valor del permiso y Carabineros cursará esa infracción, que oscila entre 1 y 1,5 UTM.

Intereses por mora

Además de la multa estipulada, si el conductor se atrasa en el pago deberá cancelar interés por mora, que representa un 1,5% del valor del permiso por cada mes de atraso en el pago, desde abril de cada año en adelante.

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