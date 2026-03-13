Permiso de circulación: Este es el último día para pagarlo y evitar multas

13 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Se agota el plazo para pagar el permiso de circulación, un documento crucial para el tránsito legal de automóviles en el territorio nacional.

Los dueños de vehículos motorizados están en la obligación de pagar un impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades.

De acuerdo con ChileAtiende, antes de renovar el permiso de circulación, se debe verificar que no haya multas de tránsito impagas ni procesos en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

¿Cuándo es el último día para pagar el permiso de circulación?

El plazo para pagar el permiso de circulación inició el pasado 1 de febrero y se extenderá hasta el próximo martes 31 de marzo de 2026.

Para consignar el pago, es necesario acudir a la dirección de tránsito de una municipalidad o a los centros habilitados por cada una de ellas. Asimismo, hay municipios que han puesto a disposición plataformas en línea para realizar el trámite sin salir de casa.

La transacción se puede hacer en efectivo, con tarjetas de débito/crédito o con cheque al día.

¿Qué pasa si no se realiza el pago?

La morosidad del permiso de circulación expone a los conductores a intereses extras y multas policiales. Incluso, es posible que el vehículo sea sacado de circulación si se encuentra en la vía pública.

Pagar en las fechas establecidas evitará que, al momento de renovar la patente, se aplique una multa al 1,5% del valor del permiso respectivo.

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