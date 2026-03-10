Último mes para pagar el permiso de circulación: Así puedes consultar si tu vehículo tiene multas

10 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El proceso de pago de impuestos anuales para la emisión del permiso de circulación está en la recta final. El cumplimiento de este requisito es fundamental para el tránsito legal de los vehículos motorizados.

Para obtener o renovar este permiso es necesario verificar que no se tengan multas de tránsito no pagadas y que el dueño no se encuentre en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

Según ChileAtiende, en el contexto de estos trámites, también es propicio revisar el estado de la revisión técnica del vehículo.

¿Cómo consultar si un vehículo tiene multas?

Para consultar si un vehículo tiene multas no pagadas se debe ingresar al registro correspondiente, derivado del Ministerio de Justicia, por medio del siguiente enlace.

En la plataforma, se debe ingresar la Placa Patente Única (código PPU) y completar la verificación de seguridad, para tener acceso a la información del auto.

Este sistema entrega información al 30 de noviembre del 2025 y actualizada al momento de la consulta.

Plazos del permiso de circulación

El plazo para el pago del permiso de circulación inició el pasado 1 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026 para la mayoría de los vehículos. El proceso se hace en una municipalidad.

Para este segmento figuran autos particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas. Se incluyen también carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga, media unidad.

