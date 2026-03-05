¿Cuánto cuesta la multa por estar estacionado en lugar prohibido?

05 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Aunque encontrar un buen sitio para estacionarse no siempre sea tan sencillo, hacerlo en un lugar prohibido tiene consecuencias. La Ley de Tránsito chilena establece multas y sanciones por causa de esta práctica.

Según AutoFact, si las normas vigentes para estacionamiento son infringidas, el conductor se expone a hacerse acreedor de un parte empadronado, sanción que puede ser cursada por Carabineros, por un inspector municipal o por un inspector del Ministerio de Transportes.

¿Cuánto cuesta la multa por estar estacionado en un lugar prohibido?

El costo de la multa por estar estacionado en un lugar prohibido depende de la gravedad de la falta. En general, el valor se establece entre los 0.5 y 1.5 UTM, bajo los siguientes conceptos:

Infracciones graves (entre 1 y 1,5 UTM)

Se consideran infracciones graves estacionar en lugares donde las señales oficiales lo prohíban; en puentes, túneles o curvas; dentro de un cruce; sobre la calzada o la berma; en doble fila, paralelo a otro vehículo; frente a puertas de garajes; y a menos de 10 metros de una señal de Pare, Ceda el Paso o de advertencia de peligro.

También entra en este concepto hacer mal uso de espacios exclusivos para discapacitados y detenerse en intersecciones de calles, cuando se trata de medios de locomoción pública. Asimismo, aplica detenerse a menos de 15 metros de la puerta principal de recintos militares, en lugares reservados o bloqueando pasos peatonales.

Infracciones menos graves (entre 0.5 y 1 UTM)

Como infracciones menos graves se consideran estacionar en espacios prohibidos o destinados a personas con discapacidad; detenerse en doble fila; sobre aceras o pasos peatonales; frente a un grifo o a menos de 5 metros de este; a menos de 10 metros de una esquina; al costado izquierdo de la vía; o sobre la platabanda.

Consecuencias de no pagar una multa

Si se impone una multa, en caso de que esta no sea regularizada en los tiempos que corresponde, se puede imposibilitar la renovación del permiso de circulación del auto e, incluso, generar un reporte en el Registro Nacional de Multas Impagas.

Todo sobre Autos