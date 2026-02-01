Obtención del permiso de circulación: ¿Cómo saber si tengo multas impagas? 

01 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Se aproxima marzo y, con ello, uno de los trámites más importantes para conductores y que debe ser realizado todos los años, el permiso de circulación.

Este documento debe ser obtenido en el respectivo municipio que le corresponda a las y los conductores y consiste en un impuesto anual que le da la libertad a las personas de conducir de manera legal a bordo de sus vehículos.

Para obtener el permiso de circulación, es necesario que los conductores paguen el monto que corresponda a su vehículo, según la tasación fiscal establecida por el Servicio de Impuestos Internos (que tiene un valor diferente para cada vehículo).

Sin embargo, no podrá obtener su permiso aquel conductor que registre multas sin pagar, las que deben ser canceladas previo a la adquisición del documento.

¿Cómo saber si tengo multas impagas?

El Registro Civil dispone de un portal web en el que las personas que posean un vehículo podrán conocer si este cuenta con multas pendientes de pago y el detalle del rol causa que corresponde.

Para conocer si tienes deudas de multas, debes ingresar a este enlace (clic aquí), digitar la patente del vehículo a consultar y el sistema arrojará la información.

Por lo tanto, aquellos que no hayan cancelado el monto del permiso de circulación hasta el martes 31 de marzo, se arriesgan a ser multados desde el miércoles 1 de abril, a menos que hayan optado por cancelar el permiso en dos cuotas. Cabe destacar que la segunda cuota puede ser pagada entre el 1 y el 31 de agosto.

