Había sido padre hace sólo tres días: Joven muere salvando a su hija en incendio en Punta Arenas

18 mar. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio registrado la madrugada del martes en Punta Arenas, región de Magallanes, terminó con la vida de un joven de 28 años, quien había sido padre hace apenas tres días.

La emergencia se produjo cerca de las seis de la mañana en el pasaje Petrosse, en el sector periurbano de Pampa Redonda, al norponiente de la ciudad. El lugar presenta vías estrechas que dificultan el acceso, situación que se vio agravada por la oscuridad y la intensa lluvia que caía a esa hora, complicando la llegada de los equipos de emergencia.

Fuego avanzó rápidamente

Al arribo de Bomberos, la vivienda ya se encontraba envuelta en llamas. El fuego se propagó en pocos minutos por la estructura de material ligero, dejando escaso margen de acción para evitar su destrucción total, según informó La Prensa Austral.

Hasta el lugar también llegaron equipos de Seguridad Municipal, Carabineros y personal del SAMU, que trasladó a dos mujeres y una lactante al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de Magallanes.

Logró sacar a su hija antes de morir

En el inmueble vivían cuatro adultos y tres menores, además de la bebé que había llegado al hogar el día anterior. Según el relato de familiares, el joven alcanzó a poner a salvo a su hija antes de salir del domicilio.

“En la casa vivían cuatro personas adultas, tres menores y la bebé de apenas cuatro días que había llegado a casa el día anterior”, relató una tía.

El padre de la lactante falleció a pocos metros de la vivienda, lo que hace presumir que logró salir tras auxiliar a la menor, pero no sobrevivió a las lesiones provocadas por el fuego.

Posible origen del siniestro

Las primeras indagatorias apuntan a un calefactor a leña ubicado en el dormitorio de la pareja, el cual habría sido encendido durante la noche debido a las bajas temperaturas.

“y por la bebita que recién había llegado”, explicó la familiar sobre el uso del sistema de calefacción.

Desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros señalaron que se realizan pericias para esclarecer lo ocurrido. “para establecer las causas de este lamentable suceso”, indicó el capitán a cargo. Asimismo, precisó que “y de ahí el fuego se desplazó al resto de la vivienda de material ligero”.

Estado de salud de los lesionados

La recién nacida fue trasladada al centro asistencial, donde ha mostrado una evolución favorable. “la lactante de tres días de vida, ingresada durante la mañana a nuestro establecimiento, presenta una evolución favorable. Durante las últimas horas fue extubada, se encuentra fuera de riesgo vital y permanece en observación bajo los cuidados de la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico”.

En tanto, su madre permanece internada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos, al igual que otra mujer que resultó lesionada en el incendio. “los equipos clínicos continúan realizando el seguimiento permanente de la evolución de las pacientes, manteniendo las medidas de cuidado y tratamiento correspondientes”.

Campaña para ir en ayuda de la familia

Tras la emergencia, familiares iniciaron una campaña solidaria para apoyar a los afectados, quienes perdieron todas sus pertenencias. Se requiere ropa para la bebé, pañales, toallitas húmedas, artículos de aseo y vestuario para adultos.

El joven fallecido trabajaba como guardia de seguridad y, según sus cercanos, era un amante de la música, participando en distintas instancias donde podía presentarse a cantar. Su velatorio se realizará en una capilla de la ciudad, mientras que el horario del funeral será informado próximamente.